Brescia, Gastaldello verso l’esonero! Cellino stila la lista: D’Angelo, Iachini e Vecchi…

Palermo potrebbe essere fatale a Gastaldello. Infatti, Cellino per il suo Brescia sta pensando ad un nuovo allenatore. C'è anche Beppe Iachini.

⚽️

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha deciso di esonerare Daniele Gastaldello. Questa l'indiscrezione del "Giornale di Brescia". La decisione è stata presa dopo la sconfitta per 1-0 contro il Palermo, che ha lasciato il club al 13° posto in Serie B. Il Presidenteex Cagliari ha già parlato con alcuni possibili successori, tra cui Luca D'Angelo e Beppe Iachini, ma le richieste economiche dei due tecnici sono state ritenute troppo alte.

Il nome più caldo è quello di Stefano Vecchi, che è stato contattato in estate quando era l'allenatore della FeralpiSalò. Vecchi è stato esonerato dai gardesani il 23 ottobre scorso, ma in virtù della nuova regola che consente anche ai tecnici esonerati entro il 20 dicembre di rientrare in corsa, il tecnico è stato ripreso in considerazione. Se ci sarà un accordo tra Vecchi e il Brescia, il tecnico dovrà prima liberarsi dal contratto con la FeralpiSalò. Questo potrebbe ritardare l'annuncio del nuovo allenatore, che potrebbe arrivare anche dopo la prossima partita delle Rondinelle, in programma domenica contro la Cremonese.

In alternativa, Cellino potrebbe decidere di affidare la squadra per la prossima gara al tecnico della Primavera, Luca Belinghieri. L'arrivo di Vecchi potrebbe essere una soluzione interessante per il Brescia. Il tecnico ha una buona esperienza in Serie B e ha già dimostrato di saper vincere in Lega Pro. Tuttavia, l'accordo tra le parti non è ancora del tutto definito e potrebbe esserci qualche intoppo.

