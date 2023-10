Brescia-Feralpisalò, Gastaldello: “Stanco di questi primi tempi, pareggio giusto”

Sotto 0-1 con gli avversari chiusi, non era facile andare a riprenderla. I ragazzi ci credono sempre e fanno sempre di tutto: mi piace questa reazione. Bisogna però entrare in campo molto più aggressivi con più intensità: non si può regalare così tante occasioni.

Ho premiato Ndoj perché in settimana si è allenato molto bene: non mi pento. Questa sera non ha fatto bene, ma non cambia nulla: avrà altre occasioni. Anche Fares non posso criticarlo: si impegna sempre molto negli allenamenti. Sono due anni che non gioca, ha bisogno di lavorare. Ho tolto Paghera perché volevo più fisicità in mezzo al campo.