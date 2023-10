Brescia-Feralpisalò 1-1: Moncini riacciuffa il derby! Beffa per Vecchi e La Mantia

Commento del match tra Brescia e Feralpisalò, gara in programma alle ore 20.30 valevole per la nona giornata del campionato di Serie B.

Un derby tanto atteso quanto godibile quello tra le Rondinelle ed i Leoni del Garda . Dominio FeralpiSalò nel primo tempo. La squadra di Vecchi approccia molto bene la sfida e sblocca il risultato con il gran colpo di testa di La Mantia sul cross di Martella . Gli ospiti vanno più volte vicini al raddoppio con lo stesso La Mantia , Letizia e Kourfalidis , mentre il Brescia va ad un passo dal pareggio con la botta ravvicinata di Bisoli . Brescia che sembra essere stato sorpreso dalla novità tattica proposta dalla formazione gardesana, che si è disposta a specchio con la squadra di Gastaldello . Scatenato in particolar modo nella prima mezz'ora l'ex Palermo Felici sulla destra che ha messo in seria difficoltà Fares .

Nella ripresa cambia il copione, scatto d'orgoglio del Brescia che assedia l'area avversaria sfiorando a più riprese il gol del pari in particolare con Bianchi e Borrelli. Nel finale arriva il pareggio a firma di Moncini, esito più giusto per una partita combattuta e in cui le due squadre si sono equalmente divise il dominio del gioco nelle due frazioni. Tre pareggi consecutivi per il Brescia che negli ultimi tre turni è uscito con due 0-0, con Venezia e Spezia, e un 1-1, sei giorni fa contro l'Ascoli. L'ultimo successo della squadra allenata da Daniele Gastaldello risale al 2-0 esterno rifilato al Lecco.