Brescia, denunciato Ndoj: positivo al Coronavirus viola quarantena, le parole del centrocampista

“Ho sbagliato. Non dovevo uscire di casa. E’ vero”.

Parola di Emanuele Ndoj. Il centrocampista del Brescia, risultato positivo al Coronavirus, è stato multato e denunciato penalmente dopo un controllo dei Carabinieri. Il classe 1996, nonostante sia in isolamento obbligatorio, è stato sorpreso fuori da un bar a Brescia.

“Mi dispiace chiedo scusa, volevo solo prendere un po’ d’aria perché da settimane non uscivo, ma accusatemi solo di questo – ha scritto Ndoj attraverso il proprio account Instagram -. Non fatelo per colpe che non ho perché non ho mai messo in pericolo nessuno, ho salutato degli amici incontrati per caso, da lontano, e non sono mai entrato in nessun bar. Quel bar era chiuso da più di un’ora e non c’era più nessuno. Peraltro ero negativo all’ultimo tampone fatto e sarei risultato negativo anche a quello del giorno dopo. Dovevo avere pazienza e aspettare il secondo esito, ok, lo ammetto. Ma non metterei mai in pericolo qualcuno”.

