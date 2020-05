Brescia, Cellino sbotta: “Non mi interessa nulla della Merkel, l’Italia deve decidere in autonomia”

Massimo Cellino continua il suo pensiero contro la ripresa del calcio.

Juventus, Legrottaglie svela: “Chiellini mi stupì fin da subito, cambiò ruolo grazie a me”

Il presidente del Brescia ha confermato per l’ennesima volta di essere contrario a tornare in campo e che l’obiettivo del suo club sarebbe quello di terminare adesso la stagione. Il patron delle “Rondinelle“, intervenuto telefonicamente su Teletutto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Serie A e settore diritti tv: proposta miliardaria dal fondo Cvc. I dettagli

“Non mi interessa più se si torni a giocare o meno, facciano quello che vogliono. E che smettano di strumentalizzare le mie dichiarazioni: la mia linea è sempre stata chiara. Aspettiamo le decisioni della Merkel? È vergognoso. Abbiamo un presidente di Lega, uno della Federazione, uno del Coni ed un ministro dello sport e attendiamo gli altri? A me non frega niente della Merkel e dell’UEFA: l’Italia deve decidere in autonomia, siamo senza dignità. E che decidano alla svelta perché io non accetto più questo continuo rimandare. Bastava sedersi ad un tavolo e dividersi gli oneri in parti uguali e pensare alla ripartenza sicura. E invece nessuno molla perché questo calcio pieno di debiti ha già speso soldi non ancora incassati”.

Lazio, Lotito: “Salute bene primario, ma giusto conciliarla con la ripartenza. Tante famiglie dipendono dal calcio”