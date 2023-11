Brescia, c’è l’accordo con Vecchi: Gastaldello out, nodo Cremonese e Belingheri…

Il Brescia ha scelto Stefano Vecchi come nuovo allenatore (Indiscrezioni raccolte da Bresciaingol). Il tecnico di Bergamo, esonerato dalla Feralpisalò il 23 ottobre scorso, ha raggiunto un accordo con il club lombardo e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025. Vecchi , 52 anni, ex Primavera dell' Inter , con i gardesani ha ottenuto la promozione in Serie B nella stagione 2022/23 ed aveva iniziato l'annata con l'obiettivo di mantenere la categoria, pagando i deludenti risultati.

L'esordio di Vecchi sulla panchina del Brescia potrebbe essere già domenica 12 novembre, in occasione della partita contro la Cremonese. Il tecnico, infatti, non ha ancora ottenuto il nullaosta dalla Feralpisalò, ma il club verdeblù ha già dato il suo assenso per liberare il prossimo mister delle "Rondinelle". In caso di ritardo nell'ottenimento del tesseramento, il Brescia sarà guidato dal tecnico della Primavera Luca Belingheri. L'arrivo di Vecchi al Brescia sarà accompagnato anche dall'esonero del preparatore atletico Salvatore Sciuto e dall'allenatore Daniele Gastaldello, che paga le 4 sconfitte consecutive. Il tecnico bergamasco ha già scelto il suo nuovo preparatore atletico, che sarà annunciato nelle prossime ore.