Brescia, Bjarnason si presenta: “Contento di tornare in Italia, sono cresciuto. Salvezza? Vi dico la mia”

Birkir Bjarnason è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia.

Il centrocampista islandese, che aveva militato in Serie A dal 2012 al 2015 con le maglie di Pescara e Sampdoria, è tornato in Italia. Ad aggiudicarsi il cartellino del classe ’88, rimasto svincolato dopo la fine dell’avventura in Qatar con l’Al-Arabi, è stato il club di Massimo Cellino, con cui ha firmato un contratto per 18 mesi.

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione odierna, Birkir Bjarnason ha commentato la scelta di approdare alla corte di Eugenio Corini al fine di dare una mano alle Rondinelle nella corsa alla salvezza: “La trattativa è nata pochi giorni fa, sono molto contento di tornare in Italia. Sono contento di aver scelto il Brescia. Qui ci sono giocatori bravi e una squadra che secondo me gioca bene. Io credo che possiamo salvarci. Mi sento molto bene, sono stato in Qatar e ho giocato tante partite. Ho giocato l’ultima partita il 22 dicembre. Ho fatto un solo allenamento prima del Cagliari, i ragazzi mi aiutano tantissimo. Ho giocato in sei paesi fino ad oggi, ho fatto tante esperienze e ho visto tante culture. Sono pronto a giocare in Italia, sono cresciuto tantissimo”.

