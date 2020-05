Brescia, Balotelli: “Periodo di isolamento? Non tocco palla da due mesi. Sulla mia forma fisica”

Un periodo difficile per Mario Balotelli.

La punta del Brescia, intervenuto durante una diretta Instagram con l’ex attaccante e compagno di squadra Alessandro Matri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito all’isolamento, dicendosi frustrato per il periodo passato nella propria abitazione, senza famiglia e calcio: “Se mi passi un pallone non so se riesco a stopparlo, sono due mesi che non tocco un pallone. Le ultime due settimane stavo sclerando, poi io ero anche da solo: la figlia ce l’ho a Napoli, il figlio ce l’ho a Zurigo, mia mamma ha una certa età, i fratelli sono in quarantena con i figli, e sono rimasto da solo. Era pesante. Cosa mangiavo? Non sono ingrassato, per fortuna. I primi tre giorni ho mangiato cartone e pezzi di muro, non so cucinare io. Ordinavo da fuori”.

Chiosa finale sugli allenamenti da casa: “Dico la verità, anche un po’ contro legge, ma attorno a casa dove c’è il parchetto andavo a fare qualche allungo. Se non hai un tapis-roulant è impossibile. Se diventerò un giocatore di corsa? Dai sono migliorato quest’anno, o faccio gol o corro”.

