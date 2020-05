Brescia, Balotelli è tornato ad allenarsi: questa mattina colloquio con il ds Cordone

Mario Balotelli è tornato ad allenarsi.

Dopo l’assenza – secondo il Brescia ingiustificata -, di ieri, quest’oggi il classe ’90 ha fatto rientro al centro sportivo di Torbole Casaglia per effettuare la seduta di allenamento individuale.

Brescia, c’è un caso Balotelli: Super Mario non si è presentato alle sedute dall’allenamento

Non è un mistero che i rapporti tra l’attaccante nativo di Palermo e la società di Massimo Cellino siano ormai deteriorati, e allo stato attuale non sembrano esserci i margini per una possibile ricomposizione. La situazione, dunque, resta da monitorare. Nel frattempo, Balotelli, che non ha lasciato il segno in questa prima stagione con la casacca del Brescia, ha avuto un confronto proprio stamattina con il direttore sportivo, Stefano Cordone. Pertanto, i prossimi giorni si preannunciano importanti per il futuro di SuperMario.