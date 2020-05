Brescia, c’è un caso Balotelli: Super Mario non si è presentato alle sedute dall’allenamento

Il caso Mario Balotelli.

L’attaccante in forza al Brescia non si è ancora presentato agli allenamenti facoltativi del suo club dopo il lungo periodo di isolamento a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Ottavo giorno di lavoro, dunque, senza il centravanti nato a Palermo al quale sta facendo compagnia nel registro delle assenze anche il centrocampista Mattia Viviani. La mancata presenza alla parziale ripresa delle sedute di Balotelli ha fatto storcere il naso ai tifosi che da lui si aspettavano massima professionalità. Nei prossimi giorni rientrano in gruppo anche i calciatori stranieri che, rientrati dall’estero, stanno completando la quarantena obbligatoria. Nella giornata di lunedì sarà anche la volta del tecnico, Diego Luis Lopez, prima che la società si occupi dello svolgimento dei tamponi all’intero staff tecnico e ai calciatori.