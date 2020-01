Spal-Bologna, Semplici: “Rossoblu squadra in salute, servirà compatezza. Iago Falque? Ecco come la penso”

Leonardo Semplici si proietta alla sfida tra Spal e Bologna.

Il tecnico della compagine ferrarese, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i felsinei, ha parlato del momento dei suoi che sono reduci dalla vittoria inaspettata in casa dell’Atalanta.

“La vicinanza dei tifosi è sinonimo di grande unità di intenti. Loro ci sono sempre stati vicini e non ci hanno mai fatto mancare il loro apporto, anche quando le cose non andavano per il verso giusto. Questa deve essere una garanzia per arrivare al nostro obiettivo. Iago Falque? Non è una domanda che dovete fare a me, ma dovete parlarne con la società. In questo momento è prematuro parlare di un suo arrivo. Io so che loro sono una squadra forte. Un gruppo che ha fatto grande prestazioni. Sicuramente è contato molto l’aspetto motivazionale, specialmente dopo quello che è successo al loro mister. Una problematica che gli ha permesso di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nonostante le assenze, saranno una squadra forte e in salute, partita per obbiettivi importanti. Penso che possano ambire a posizioni importanti in classifica. Sarà una partita difficilissima, starà a noi fare bene. Dovremo essere uniti e compatti insieme alla nostra gente”.

