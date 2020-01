Calciomercato Napoli, Politano a un passo: trattativa in chiusura senza contropartite. I dettagli

Il Napoli chiude con l’Inter per Matteo Politano.

Gli Azzurri hanno definito la trattativa con i nerazzurri per il laterale classe ’93 che solo qualche giorno fa sembrava essere destinato alla Roma nell’affare che avrebbe portato Spinazzola a Milano. Per ufficializzare l’affare e consegnare l’ex Sassuolo nelle mani di Rino Gattuso si attende di limare gli ultimi dettagli relativi alle richieste dell’Inter. I nerazzurri, infatti, vorrebbero il cartellino di Fernando Llorente che il Napoli non è però intenzionato a cedere. Nelle ultime ore, come confermato da tuttomercatoweb.com, i partenopei avrebbero proprio blindato lo spagnolo e costretto Marotta a virare su Olivier Giroud. L’approdo in azzurro di Politano a questo punto è sempre più vicino, il calciatore ha già accettato l’offerta del Napoli che gli ha proposto un contratto triennale con un ingaggio da 2 milioni di euro a salire più bonus.

