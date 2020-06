Sampdoria-Bologna, Mihajlovic: “Sono fiducioso, avversari in difficoltà. Denswill? Vi dico la mia”

Il Bologna si prepara a tornare in campo.

In occasione della ventottesima giornata del campionato di Serie A, i felsinei sfideranno la Sampdoria al “Ferraris” alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus dello scorso turno. I blucerchiati, da parte loro, intendono conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha parlato del momento che i suoi stanno vivendo: “Questa partita con la Juve è stata anche un confronto e quando uno si confronta lo fa con i più bravi. Sapevamo che loro erano avvantaggiati già dall’inizio perchè hanno una rosa più ampia e hanno avuto la possibilità di giocare due partite più di noi. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, non abbiamo prodotto molto ma visto che sono quattro mesi che non si gioca ed era la prima volta senza pubblico, l’impegno c’è stato e sono convinto che più andiamo avanti e più giocheremo meglio. Ero convinto di far bene e vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti. Era importante anche per i ragazzi assaporare questo periodo, si sono confrontati anche con il caldo che ci sarà anche a Genova domani. C’è un’esperienza in più visto che nessuno aveva mai affrontato un periodo così. Siamo curiosi di vedere quanto impieghiamo per ritornare sui nostri passi. Sono fiducioso per la partita di domani perchè abbiamo una settimana in più di allenamento. Cerchiamo di lavorare sui dettagli perchè da quando sono arrivato abbiamo lavorato sul gruppo e sui principi di gioco. Ora dobbiamo lavorare sui dettagli perchè sono quelli che fanno la differenza. Noi comunque giochiamo ogni partita, in casa e fuori, alla stessa maniera. E’ un caso che vinciamo di più in trasferta. Noi andiamo sempre ad affrontare ogni squadra con la nostra mentalità, ovvero giocando per vincere e non per non perdere“.

A proposito, invece, degli avversari: “Contro l’Inter li ho visti male nel primo tempo e nel secondo tempo bene. Con la Roma meglio anche se i giallorossi male. E’ una squadra fisica, che corre e che gioca anche abbastanza bene. Sono in un momento di difficoltà. Io comunque, al di là di tutto, spero che la Sampdoria si salvi perchè ho quella città e quella squadra nel cuore. Poi mi piacerebbe che si salvasse per il mio amico Ferrero che è stato carino con me e che anche quando sono stato in ospedale è venuto a trovarmi in ospedale. Spero e faccio il tifo per loro”.

Infine, sui singoli a sua disposizione: “Tutti vogliono migliorare e stanno sul pezzo. Ho lasciato il giorno libero e poi ho detto che chi voleva poteva allenarsi. Sono venuti tutti a parte quattro. E’ sicuramente un bel segnale. Danilo, Palacio e Da Costa? I loro rinnovi sono importanti perchè sono tre bravi ragazzi che si allenano bene e danno sempre il buon esempio. Non so quanto potranno giocare l’anno prossima ma è importante stiano con noi perchè danno l’esempio positivo. Denswill? E’ migliorato rispetto a quando è arrivato. C’è stata anche un po’ di sfortuna ma è un ragazzo che vuole imparare, sicuramente è un giocatore degno del Bologna. Io ho piena fiducia in lui, non ho problemi. Lavoreremo come sempre per cercare di migliorare i difetti aspettando che quando gioca faccia quello che deve fare. Succede poi di fare errori perchè sennò tutte le partite finirebbero 0-0. E’ stato sfortunato che i due errori li abbia fatti lui. Non cambia il mio pensiero su di lui”.

