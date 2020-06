Sampdoria-Bologna, Ranieri: “Retrocessione? Nessuna paura. La mia squadra come Mihajlovic, vi spiego”

“Nessuna paura, semmai vedo consapevolezza, la stessa che ci accompagna dal primo giorno in cui sono arrivato qui”.

Parola di Claudio Ranieri. Il tecnico della Sampdoria, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, è tornato a parlare della situazione tutt’altro che rassicurante dei blucerchiati, attualmente quintultimi in classifica con soli 26 punti: “Siamo ancora fuori dalla zona pericolosa, ma c’è sempre un’onda che ci può sommergere. Sappiamo cosa ci aspetta e come fare per venirne fuori. Non avverto alcun timore, e poi è passato un altro turno e nulla è cambiato, quindi non va poi così male. Avanti con fiducia – ha proseguito Ranieri -. Dobbiamo avere fiducia. La condizione fisica è eccellente e la squadra sta facendo un bel pressing. Il Bologna spinge tanto, l’ho visto giocare contro la Roma. Ma con il passare dei giorni, saremo sempre più rodati”.

Infine, un pensiero e un forte attestato di stima nei confronti di Sinisa Mihajlovic, suo amico e collega: “L’ho ammirato ed apprezzato da giocatore. Ora continuo a ad ammirarlo come allenatore. Ha superato la sua battaglia contro un gravissimo problema grazie alla tempra che gli veniva riconosciuta quando era in campo. Ha lottato, e sta riuscendo a vincere. Grandi complimenti a lui. Io non uso i social, dunque non mi sono potuto accompagnare a quanti gli hanno mandato auguri e in bocca al lupo. Lo faccio adesso, tramite voi”, ha concluso Ranieri.

