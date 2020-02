Roma-Bologna, De Leo: “Giochiamo a viso aperto, siamo forti e coesi. Europa? Vi dico la mia”

Il Bologna può festeggiare.

La squadra di Sinisa Mihajlovic questa sera, in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, ha espugnato l’Olimpico. I felsinei hanno battuto la Roma per 2-3, grazie alle reti di Orsolini e Barrow. I tre punti conquistati permettono alla compagine rossoblù di sognare l’Europa.

Serie A, Roma-Bologna 2-3: Orsolini-Barrow show, Mihajlovic sogna l’Europa. Il commento

Il tattico Emilio De Leo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione dei suoi: “Abbiamo giocato a viso aperto. I ragazzi stanno cambiando la propria cultura sportiva proprio nel giocare a viso aperto in campi come questo. È uno step importante che abbiamo raggiunto. Tanti giovani in campo? Sicuramente abbiamo un mix con un gruppo giovane ma con ragazzi esperti che danno una mano a crescere. La vitalità e la freschezza dei giovani ci sta aiutando tanto, siamo un gruppo coeso e forte, siamo un esempio. Mihajlovic si è complimentato con la squadra, aveva chiesto di giocare qui come facciamo sempre, senza essere remissivi. La squadra lo ha fatto anche seguendo il suo esempio e credo che possa essere orgoglioso. Lavoriamo in maniera simmetrica nelle ripartenze. A destra tra Tomiyasu e Orsolini c’è il mix perfetto tra attacco e difesa, mentre a sinistra creiamo superiorità con Barrow e Soriano. Da quella parte siamo stati più efficaci. Schouten? Ha grandi doti tecniche e personalità, nelle difficoltà giocare in quella posizione non è facile in Italia. Cerca sempre la giocata più semplice guardando le opzioni che ha a disposizione. È molto applicato, lavora benissimo e si sta inserendo bene nel gruppo. Per noi la crescita tecnica va di pari passo con quella umana, e lui sta crescendo. Europa? Ripeto ciò che ho detto quando perdevamo. Proseguiamo sulla nostra rotta, crediamo di avere margini di miglioramento e non riusciamo a mettere la stessa formazione per due gare di fila, anche se i ragazzi stanno crescendo. Vedremo dove arriveremo“.

