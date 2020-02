Roma-Bologna, Palacio: “Vittoria di sacrificio, continuiamo così. Mihajlovic ci dà la carica”

Tre punti per il Bologna.

I felsinei, impegnati questa sera in casa della Roma, hanno conquistato la vittoria grazie alle reti di Orsolini e Barrow. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic salgono così a quota 33, al sesto posto della classifica, e possono sognare l’Europa.

Serie A, Roma-Bologna 2-3: Orsolini-Barrow show, Mihajlovic sogna l’Europa. Il commento

L’attaccante rossoblù Rodrigo Palacio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, ha parlato della vittoria conquistata: “È stata una grande partita, abbiamo dimostrato di voler vincere. Si è visto sacrificio e umiltà, dobbiamo continuare così. Obiettivi? Non lo so, dobbiamo pensare partita dopo partita, giocando così arriveremo la possibilità di arrivare nella parte sinistra della classifica. Abbiamo tanta fiducia nel mister e nel suo gioco, ci alleniamo tutta la settimana per questo. Stiamo giocando un bel calcio, vogliamo fare di più. Mihajlovic ci dà una carica in più, quando c’è lui la squadra gioca meglio. Futuro? Mi diverto, c’è un bel gruppo. Mi piace giocare così”.