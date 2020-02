Lazio-Bologna, quote dei bookmakers e probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Mihajlovic

Tutto pronto per Lazio-Bologna.

questo pomeriggio, biancocelesti e rossoblu scendono in campo allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma, per la gara valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A: la sfida, in programma alle ore 15.00, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono un match totalmente in favore dei padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 1.52, il segno a X a 4.20 e infine, il segno 2 a 6.50.

Tra soliti ballottaggi, dubbi e qualche defezione, la formazione di Simone Inzaghi, che recupera Immobile ma perde Acerbi, dovrebbe vedere davanti a Strakosha una difesa a tre composta da Patric, Luiz Felipe e Radu. A centrocampo ci sarà Milinkovic. Lazzari e Jony invece opereranno sulle corsie esterne. Leiva e Luis Alberto sono due certezze. I ballottaggi riguardano Patric in difesa e la solita staffetta Caicedo-Correa.

Sinisa Mihajlovic, dovrà fare a meno dello squalificato Mbaye, dunque, i terzini saranno Tomiyasu e Denswil, con Bani e Danilo centrali. Poli e Schouten faranno da diga mentre alle spalle della punta vedremo Orsolini, Soriano e Barrow. Terminale offensivo che risponderà al nome di Palacio ma attenzione a possibili cambi tra centrocampo e trequarti visto che in tanti sono tornati a disposizione.

Lazio-Bologna, il giorno di Mihajlovic: 40.000 cuori uniti

Di seguito, le probabili formazioni.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.