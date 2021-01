Genoa-Bologna, Mihajlovic sull’ex Destro: “Con me in panchina Mattia è stato sfortunato. Mi è sempre piaciuto ma…

Le parole del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

Nella conferenza pre gara in vista della sfida di “Marassi” contro il Genoa, il tecnico del club “Felsineo”, Sinisa Mihajlovic, ha parlato presentando il match in programma sabato 9 gennaio alle ore 18.oo. Durante la conferenza, il tecnico serbo ha trovato modo di rispondere alle domande sull’ex di eccellenza come Mattia Destro, rinato nell’ultimo periodo con la maglia del “Grifone”.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossoblù.

Genoa-Bologna, Mihajlovic: “Mi rode il pari contro l’Udinese. Arbitri? Devono gestire meglio le partite”

“Negli anni precedenti al mio arrivo a Bologna non ha fatto quello che doveva, poi quando sono arrivato io ha cercato di alzare l’intensità, di mettere in campo la voglia, ma si faceva spesso male e non è riuscito a trovare continuità. A me Mattia è sempre piaciuto, però non è riuscito a fare bene qua e la scelta è stata quella di andare. Gli attaccanti vivono di gol e nel momento in cui segnano riprendono fiducia. Nel mio periodo a Bologna è stato sfortunato, non era abituato a allenarsi in quella maniera e ha faticato” – queste le parole rilasciate dal tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

