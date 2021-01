Fiorentina-Bologna, Mihajlovic: “Ribery una forza, ma giocheremo per vincere. Classifica finale? Ecco il mio obiettivo”

Le parole del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del “Franchi” contro la Fiorentina, mister Mihajlovic ha analizzato la squadra viola, avversario nel match in programma domenica 3 gennaio, alle ore 15,00.

Di seguito quanto dichiarato dal tecnico dei felsinei.

“Se la sosta ci ha restituito giocatori a pieno regime? Sicuramente ci ha permesso di recuperare energie psico-fisiche. Con un campionato partito senza ritiro e tante gare ravvicinate era fondamentale. Skov Olsen ha recuperato e anche Dijks, però non hanno ancora 90 minuti. Hickey è guarito dal Covid-19 mentre Sansone è ancora fuori, come Mbaye e Santander. Abbiamo davanti 3 partite in 6 giorni e abbiamo bisogno di tutti. Avere più cambi ci risolve un sacco di problemi. Chi esce meglio fra noi e la Fiorentina dopo l’ultimo turno prima di Natale? Dopo la sosta le partite sono sempre strane. I viola vengono da tre risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria con la Juve, mentre noi veniamo da tre rimonte concluse in pareggio: prevedo una partita equilibrata. La mia squadra giocherà come sempre per vincere, con aggressività. I gigliati cercheranno di sfruttare i loro punti di forza, i giocatori migliori che hanno come Ribery, Vlahovic… Poi c’è da dire che hanno due serbi e dal punto caratteriale questi sono un vantaggio. Però anche i miei giocatori piano piano stanno diventando più serbi. Se firmerei per arrivare nella stessa posizione a maggio? No, non firmerei. Spero di salvarmi il prima possibile per poi puntare a un altro obiettivo come quello di chiudere nella parte sinistra della classifica o fare il record di punti. Ora, però, concentriamoci sulla salvezza” – queste le dichiarazioni del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

