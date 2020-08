Calciomercato Bologna, Fenucci: “Faremo il possibile per migliorare la rosa. Ecco chi arriverà…”

La parola a Claudio Fenucci.

L’amministratore delegato del Bologna, intervenuto ai microfoni de Il Corriere Della Sera, si è espresso in merito alla sessione di mercato estiva dei falsinei mettendo in chiaro gli obbiettivi della compagine rossoblù:

“Faremo il possibile per migliorare la squadra, bisogna investire nei giocatori giusti e cercare di crescere sviluppando il talento già presente in rosa. Arriveranno ragazzi giovani e non professionisti affermati, forse uno. E abbiamo tanti giocatori che devono ancora trovare una destinazione”.

