Bologna, Sabatini: “Ibrahimovic? Abbiamo sperato prevalesse l’amicizia con Mihajlovic…”

Un sogno che forse non si realizzerà mai.

Alla fine dell’anno scorso Zlatan Ibrahimovic aveva fatto impazzire tutti gli appassionati di calcio nel mondo, comunicando a sorpresa la sua decisione di abbandonare i Los Angeles Galaxy. Subito dopo il suo messaggio, tanti club hanno offerto al calciatore svedese la possibilità di unirsi alla loro squadra, promettendogli un posto sicuro dove chiudere la sua carriera da calciatore professionista.

In Italia erano tre le squadre che avevano pubblicamente manifestato il loro interesse: il Milan, il Napoli e il Bologna, che da un sogno iniziale si è fatta strada diventando giorno dopo giorno un’idea sempre più concreta, con il tecnico Sinisa Mihajlovic che lo contattava spesso per convincerlo a sbarcare in Emilia. Durante la sessione invernale di calciomercato poi, l’attaccante svedese ha preferito una scelta di cuore, decidendo di vestire nuovamente la maglia rossonera più di dieci anni dopo l’ultima volta.

A commentare tale sogno ormai infranto è intervenuto Walter Sabatini, che durante un’intervista rilasciata ai microfoni di “É Tv” ha lanciato una sorta di provocazione diretta nei confronti di Ibrahimovic: “Zlatan ha parlato con Mihajlovic, noi abbiamo sperato prevalesse l’affetto amicale, ma nel calcio non è mai così“.