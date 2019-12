Bologna, Mihajlovic: “La battaglia sta procedendo bene, ho allargato la mia famiglia”

Sinisa Mihajlovic continua la sua battaglia con il male che lo ha colpito nel corso dell’estate.

Il tecnico del Bologna non ha mollato un centimetro da quando ha saputo di essere affetto da leucemia e ha ribadito a più riprese come sia stato fondamentale l’apporto di medici e familiari. Le parole dell’allenatore del club felsineo, durante la festa di Natale del club, ai microfoni di Sportmediaset.it.

“La battaglia sta andando bene, cercavo di trovare la forza anche negli altri. Pensiamo che la famiglia sia una cosa scontata, non le diamo peso ma quando ti ritrovi in una situazione come la mia capisci che avere una famiglia solida è fondamentale. Fortunatamente con questa malattia ho allargato la mia, di famiglia: ringrazio la società, partendo dal presidente e passando per la dirigenza, lo staff, i giocatori, i dottori, i magazzinieri, i giardinieri, insomma tutti. Tutti mi hanno dimostrato affetto. Speriamo l’anno prossimo di ottenere risultati migliori e fare meglio del decimo posto ma dipende anche dal presidente”.

