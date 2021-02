Bologna-Lazio, Mihajlovic: “Sono contento della prestazione dei ragazzi. L’obiettivo è salvarsi”

Il Bologna sorprende la Lazio e centra il successo per 2-0.

Serie A, Bologna-Lazio 2-0: errore di Immobile, Mbaye e Sansone regalano il successo a Mihajlovic. La classifica

I biancocelesti risentono probabilmente della batosta in Champions League contro il Bayern Monaco, ma gli emiliani giocano una partita perfetta, colpendo i capitolini al momento giusto. Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della partita.

L’ex allenatore del Milan appare soddisfatto per la prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto un’ottima partita altrimenti non avremmo vinto 2-0. Dopo il rigore parato e il gol di Mbaye era impossibile perdere questa partita. Li abbiamo pressati alti facendo bene quando avevamo la palla; siamo ripartiti bene e in generale sono contento della prestazione. Noi siamo una squadra che giochiamo a calcio. Facciamo sempre la prestazione, anche se succede che non siamo abbastanza cattivi per fare gol o ne prendiamo uno per errore. Oggi è andato tutto bene, abbiamo fatto gol nelle occasioni che abbiamo avuto e, sapendo la qualità della Lazio, abbiamo fatto bene“.

Il Bologna naviga a metà classifica, ma per Mihailovic l’obiettivo rimane comunque la salvezza: “Ci sono tante partite, siamo stati per molto tempo con giocatori infortunati. Ora abbiamo recuperato quasi tutti e cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare. Vediamo alla fine dove saremo, ma l’obiettivo è salvarsi. Se continuiamo così penso che la salvezza arriverà presto”.