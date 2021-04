Bologna-Inter, Conte: “Ogni vittoria è sempre più pesante, dobbiamo meritarci il primo posto”

Il Bologna cede 1-0 all’Inter senza mai rinunciare a lottare.

Nella sfida serale che ha chiuso il turno odierno i nerazzurri si sono imposti grazie alla rete messa a segno nel corso del primo tempo da Romelu Lukaku. Una rete che ha permesso agli uomini di Conte di allungare in classifica, mentre sconfitta indolore per i rossoblu che restano fermi a metà classifica. Le parole del tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport al termine del match del Dall’Ara.

“Più ci si avvicina alla fine più ogni vittoria diventa pesante. Vincere su un campo come quello del Bologna ci fa fare un grande passo in avanti. Loro sono un’ottima squadra con un allenatore molto bravo. Non era semplice, è stata una giornata lunghissima per noi oggi, partita dalle 12,30. Giocare dopo tutti non era semplice. Bisogna arrivare primi, o quantomeno dev’esserci una matematica ad assegnarlo. Mancano dieci partite da giocare, alcune avversarie ne hanno nove: sappiamo che è ancora lunga, ci sono 30 o 27 punti da assegnare. È inevitabile vedere qualcosa, noi lo vediamo più vicino, altri lo vedono più lontano, ma vediamo tutti la stessa cosa, solo a distanza diversa. Sta a noi continuare a fare questo percorso e meritare il primo posto”.