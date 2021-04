Bologna-Inter, Mihajlovic: “I nerazzurri hanno sfruttato l’unica occasione, a noi manca un bomber”

Il Bologna cede 1-0 all’Inter senza mai rinunciare a lottare.

Nella sfida serale che ha chiuso il turno odierno i nerazzurri si sono imposti grazie alla rete messa a segno nel corso del primo tempo da Romelu Lukaku. Una rete che ha permesso agli uomini di Conte di allungare in classifica, mentre sconfitta indolore per i rossoblu che restano fermi a metà classifica. Le parole del tecnico degli emiliani, Sinisa Mihajlovic, ai microfoni di Sky Sport al termine del match del Dall’Ara.

“C’è stata l’occasione di Soriano, quella di Orsolini, quella di Svanberg e quella di Sansone. Sono palle che è più facile sbagliare che altro, loro hanno avuto un’occasione e hanno segnato. Se non sfrutti quelle occasioni contro queste squadre è difficile. Penso che abbiamo fatto bene, anche meglio dell’Inter. Li abbiamo messi in difficoltà, ai miei ragazzi non posso dire nulla. Ci manca questo, ma è da due anni che ci manca. Dicono che magari se ci fosse stata una punta avremmo fatto più gol: siamo andati in gol con sedici giocatori, se avessimo una prima punta da 15 gol, come ce l’hanno tutte le squadre, magari avremmo giocato meglio o peggio”.