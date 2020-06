Bologna, il futuro del Dall’Ara: “Via al progetto di riqualificazione e ammodernamento dello stadio”

La nuova vita dello stadio Renato Dall’Ara.

Il 29 maggio 1927 a Bologna fu inaugurato il “Littorale”, primo vero stadio italiano che fece da modello a tutte le altre strutture che furono costruite in Italia negli anni successivi. Nel 1983, l’impianto fu poi rinominato stadio “Renato Dall’Ara”, in onore dello storico e omonimo presidente che guidò i rossoblù per quasi trent’anni e che era deceduto tre giorni prima che il Bologna conquistasse il suo quinto scudetto vincendo lo spareggio contro l’Inter. Lo stadio è dunque uno dei più importante presenti sul territorio italiano, e ha ospitato sfide storiche ed entusiasmanti come la finale dei Mondiali del 1934, che videro la Nazionale italiana conquistare il titolo per la prima volta.

Italia-Spagna, Orsolini: “Che emozione al Dall’Ara, mai visto così pieno. Volevo tirare il rigore, poi Di Biagio…”

Quest’anno, dopo ben 93 anni di storia, la società del Bologna ha deciso di dare il via ad un progetto di ristrutturazione del Dall’Ara, basato su lavori di riqualificazione e ammodernamento della struttura. I lavori saranno affidati alla ditta Fincantieri Infrastructure, e vedrà la partecipazione attiva anche del Comune di Bologna. A comunicare la notizia è stato il club rossoblù, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Questo il testo:

“Bologna Stadio ha sottoscritto un accordo di partnership con Fincantieri Infrastructure, controllata del Gruppo Fincantieri, per la progettazione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dello stadio ‘Renato Dall’Ara’. In un momento in cui anche il calcio, come altri comparti del Paese, necessita di investimenti e strategie per ripartire, questa collaborazione rappresenta un’importante iniziativa per consegnare al club e alla città un’infrastruttura moderna e funzionale alle attuali esigenze del pubblico e dei partner commerciali. L’operazione che si va delineando, vede coinvolti il Bologna Fc 1909, il Comune di Bologna e Fincantieri Infrastructure, e avrà una serie di ricadute positive sull’economia del territorio bolognese“.