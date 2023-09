Bologna, Fabbian: “Motta preparato, mi ha elencato i difetti e già mi conosceva”

Le sue parole dopo il primo gol: "Segnare alla mia prima partita al Dall’Ara davanti ai nostri tifosi è un’emozione bellissima. Ancora non ci credo, è il mio primo gol in Serie A e lo ricorderò per sempre. Sono contento per il risultato, stasera mi godo il momento, poi da domani testa alla prossima gara. Non ho avuto il tempo di scaldarmi, il Mister mi ha detto di entrare, ho cercato di mettere tutto me stesso e di farmi trovare al posto giusto al momento giusto. Magari ho avuto anche un po’ di fortuna, ma mi è andata bene. Oggi in campo non ci è mai mancato l’atteggiamento, abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il Mister e siamo stati bravi a portare a casa i tre punti”.