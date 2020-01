Bologna-Brescia, Corini: “Rossoblu squadra di qualità, daremo tutto. Mercato? Rispondo così”

Il Brescia alla ricerca della vittoria.

Le “Rondinelle” affronteranno nel pomeriggio di sabato il Bologna in trasferta, gli uomini guidati da Eugenio Corini vogliono ritrovare il successo che in campionato manca ormai da cinque turni. Il tecnico del club lombardo, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della sfida contro la compagine felsinea allenata da Sinisa Mihajlovic.

“La finestra di mercato è sempre particolare, ma c’è stata grande applicazione anche da chi poteva essere ceduto. Abbiamo lavorato con intensità, ritmo e voglia. Ci siamo preparati nel migliore dei modi. Il Bologna tira molto in porta ed ha qualità. Ha giocatori bravi nell’uno contro uno e facilmente può ribaltare il match. La partita d’andata va divisa in due, abbiamo avuto difficoltà a gestire l’espulsione. Quella partita ci ha lasciato tanta amarezza, ma questo deve essere il punto da cui ricominciare. Da parte mia non è mai cambiato l’atteggiamento, così come il mio staff. Abbiamo pagato tanto, ma questo è un dato oggettivo con cui ci confrontiamo. Cercheremo di non subire defezioni per lungo periodo, per cercare di limare alcune situazioni”.

