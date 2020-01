Cagliari-Parma, D’Aversa: “Gervinho ha deciso di andare via, non si allena da giorni”

Sabato alle ore 18,00 andrà in scena la sfida tra il Cagliari e il Parma.

I ducali reduci dalla vittoria casalinga contro l’Udinese proveranno a confermarsi anche in casa dei sardi che dopo un periodo condito da sole sconfitte sono riusciti a rialzarsi strappando un punto all’Inter di Conte. I gialloblu da qualche giorno possono contare sull’approdo in rosa di Gianluca Caprari, acquisto mirato questo effettuato dalla dirigenza emiliana che andrà probabilmente ad ovviare alla cessione di Gervinho. L’attaccante ivoriano è vicino a indossare la maglia dell’Al Sadd (guidata da Xavi) e come confermato dal tecnico Roberto D’Aversa non si allena già da parecchi giorni. Le parole dell’allenatore nel corso della conferenza della vigilia.

“Gervinho non è convocato perchè non si è presentato alle ultime tre sedute di allenamento. Ha fatto pressione per andare via quindi penso che sia stato venduto. Ha forzato per essere venduto. Quattro giorni fa è venuto da me per parlare della possibilità di andare via. Il mercato è aperto, Gervinho per noi è stato un giocatore importante ma abbiamo un gruppo che gli ha permesso di fare la miglior stagione della sua carriera finora”.