Bologna, Bigon: “Palacio professionista esemplare. Ibrahimovic? Ecco cosa penso”

Parla Riccardo Bigon.

Il direttore sportivo del Bologna, intervenuto ai microfoni di Sky, si è espresso sul futuro di Rodrigo Palacio, attaccante che a 38 può vantare non solo una grande carriera ma anche una condizione fisica ottimale: “Ogni anno a fine stagione ci fa sapere cosa vuol fare. Per noi averlo in gruppo è un piacere, è un ragazzo splendido ed un professionista esemplare“.

Chiosa finale su Zlatan Ibrahimovic, accostato durante la scorsa sessione estiva di mercato alla compagine rossoblù: “Lo sapete come è nata la storia di Ibra lo scorso anno. Se può rinascere? Non lo so, non credo“, ha concluso Bigon.

