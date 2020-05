Bologna, Sabatini: “Nessuna intenzione di vendere Tomiyasu. Ibrahimovic? Fuori dalla nostra portata”

Walter Sabatini e il calciomercato del Bologna.

Il coordinatore delle aree tecniche dei felsinei e del Montréal Impact, ai microfoni della redazione di Sky Sport, ha parlato del gioiellino giapponese, Takehiro Tomiyasu, oltre che di un possibile arrivo in Emilia di Zlatan Ibrahimovic.

“Le valutazioni sia nostre che degli altri sono incomplete. Abbiamo ricevuto qualche indicazione per i nostri ragazzi ma nulla di più. Sono convinto che il Bologna sarà una delle squadre che più risentirà di questa situazione. Stavamo facendo un campionato importante con tanti ragazzi di appena 20-21 anni. In più la squadra era in rampa di lancio verso posizioni di classifica importanti. Con lo stop del calcio, il valore patrimoniale dei nostri ragazzi è diminuito, ci sarà un collasso del mercato. Per fortuna il Bologna è una società che ha investito bene e con una società davvero solida. Il nostro lavoro è stato reciso in corso d’opera. Tomiyasu? In questa sessione non lo vendiamo, il suo valore non sarebbe quello reale. Ibrahimovic? È un’operazione che non è alla portata del Bologna, non ci credo molto”.