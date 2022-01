Serie C, il Bari colpito ancora dal Covid-19: totale di cinque calciatori positivi

Mentre tre calciatori del Bari si sono negativizzati, dal ciclo di tamponi sono state riscontrate quattro nuove positività al Covid-19 tra i "galletti"

Il Covid-19 continua a mettere in difficoltà molte squadre in Serie C e non solo. Il nuovo ciclo di tamponi nella giornata odierna ha portato alcune buone notizie in casa Bari ma anche altre poco piacevoli. Tre calciatori della prima squadra si sono negativizzati e saranno dunque momentaneamente arruolabili dal mister Mignani in occasione della quarta giornata del girone di ritorno della Serie C. Attualmente, la squadra più colpita dal Covid-19 è proprio il Palermo di Baldini con ben venti casi di positività (LEGGI QUA).