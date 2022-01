Palermo, organico falcidiato dal Covid-19: 20 i postivi in totale, è un record

Sono venti in totale i tesserati del Palermo che sono risultati positivi al Covid-19: focolaio più ampio di tutto il calcio professionistico nazionale

"A mare, in pieno gennaio. Nulla a che vedere con il riscaldamento globale, ma in questo caso la colpa è del Covid-19 ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sul focolaio scoppiato in casa rosanero.

Almici, Valente, Lancini, Peretti, Silipo, Soleri, Somma, oltre ai due classe 2004 aggregati (il portiere Grotta e l’attaccante Corona) e al neo-acquisto Felici hanno svolto nel pomeriggio di ieri un allenamento sulla spiaggia di Mondello. Il motivo? Il test in famiglia in programma allo Sport Village di Tommaso Natale è stato annullato a causa delle positività al Covid-19 di ben diciotto tesserati del Palermo (15 giocatori e tre componenti dello staff tecnico), che si vanno ad aggiungere ai due calciatori che non hanno ancora svolto nessuna sessione di allenamento nel 2022. In totale, dunque, sono 20 gli elementi rosanero positivi al Covid-19 e si tratta del focolaio più ampio di tutto il calcio professionistico nazionale.