Playoff Serie C: out Bari e Modena! I primi verdetti della fase nazionale dei playoff

I verdetti del secondo turno dei playoff di Serie C.

Arrivano i primi verdetti del turno di ritorno della prima fase Nazionale dei playoff di Serie C per la contesa all’unico posto utile che permetterà di festeggiare la promozione in Serie B dopo le promozioni dirette di Como, Perugia e Ternana.

Termina 0-0 il match del “San Nicola” con l’eliminazione a sorpresa del Bari di Gaetano Auteri che, dopo la sconfitta patita nella gara d’andata contro la FeralpiSalò per 1-0, non riesce a ribaltare il risultato contro la compagine lombarda che prosegue la cavalcata verso la seconda Fase Nazionale dei playoff di Serie C e mette fine al sogno Serie B per il club di Luigi De Laurentiis.

Alle 20.45 sarà la volta di Avellino–Palermo, con i rosanero reduci dal successo del “Renzo Barbera” per 1-0.

DI SEGUITO I RISULTATI DEI MATCH IN PRORAMMA ALLE ORE 17.30

Sudtirol-Pro Vercelli-Sudtirol 2-1 (FINALE)

Modena-Albinoleffe 0-2 (FINALE)

Bari-FeralpiSalò 0-0 (FINALE)

Renate-Matelica 1-1 (FINALE)

Avellino-PALERMO 0-0 (calcio d’inizio ore 20.45)

FASE NAZIONALE

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Playoff Nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Playoff Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Playoff Nazionale la squadra “testa di serie”.

(LEGGI QUI IL REGOLAMENTO COMPLETO DEI PLAYOFF)