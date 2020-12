LE PAGELLE DI PALERMO-BARI 1-1. Rosa sotto ma Lucca la pareggia col tiro della tigre di Mark Lenders

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia quasi allo scadere una partita che ormai sembrava definitivamente compromessa, e ci riesce grazie a una punizione magistrale di Lucca allo scadere. Si torna in campo sabato 9 gennaio per la sfida esterna con la Cavese.

PELAGOTTI 5,5

Non può nulla sulla conclusione di D’Ursi che lo coglie in controtempo da mezzo metro.

ACCARDI 6,5

Ancora una volta è tra i migliori dei rosa, ma la sua prestazione non basta. Da standing ovation il suo cross millimetrico per Luperini.

SOMMA 5

Sul gol abbocca alla finta di Marras e lo soffre per il resto della gara.

MARCONI S.V.

Non una delle sue migliori prestazioni, gioca comunque una partita ordinata fino al cambio. LANCINI (dal 24′) 5

Immobile come una bella statuina sul gol di D’Ursi, sbaglia spesso il posizionamento e l’anticipo, come capitato nel contropiede di D’Orazio. VALENTE (dal 72′) S.V. gioca leggermente più arretrato per coprire l’uscita di Lancini.

CRIVELLO 6-

Meno pungente di altre occasioni, oggi avrebbe potuto dare molto di più se solo avesse ricevuto più palloni giocabili. Ordinaria amministrazione in difesa.