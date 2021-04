LE PAGELLE DI BARI-PALERMO 2-2. Rosa vicini al colpaccio ma che errore Filippi

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia 2-2 al San Nicola dopo essere andato sul 2-0 grazie alle reti di Floriano su rigore e Santana su una conclusione improvvisa da fuori area che sorprende Frattali. Peggiore in campo Filippi per la scelta di non riservare un cambio per un possibile infortunio, migliore Kanoute per quantità e qualità. Domenica (17:30) i rosa affronteranno il fanalino di coda Cavese in trasferta in una sfida che non si deve dare affatto per scontata.

PELAGOTTI 6

Non può nulla sul primo gol per una deviazione galeotta che fa cambiare traiettoria al tiro, così come sul secondo potente e angolato da posizione ravvicinata. Nel resto della gara è sicuro negli episodi chiave che avrebbero potuto cambiare l’inerzia della gara ben prima del 90′.

ACCARDI 6,5

Ci mette grinta e corsa risultando uno dei migliori ma sul primo gol ha più di una responsabilità perché entra troppo molle su Maita che riesce a fare la sponda per Mercurio.

PERETTI 6,5

Svolge il suo compitino intendendosi alla perfezione con i compagni di reparto, poi esce per un fastidio sul 2-0 verso l’ora di gioco. LANCINI (dal 60′) sfortunato nella deviazione decisiva sul tiro di Mercurio, poi sembra essere in balia della gara piuttosto che padrone del suo destino. Dov’era sul secondo gol?

MARCONI 6

Soffre la rapidità di Antenucci ma tutto sommato riesce a gestirlo bene. Viene tirato fuori dalla mischia per non rischiare un secondo giallo. MARONG (dal 45′) 5,5

Sul gol del pari compie uno dei classici errori dei difensori quando invece di attaccarsi al possibile finalizzatore, cerca di seguire la traiettoria della palla. Anche da questi errori passa la crescita dei giocatori.