Calciomercato Bari, anche Puscas nel mirino: contatti in corso con il Genoa

Dopo gli infortuni rimediati contro il Palermo da Jeremy Menez e Davide Diaw , e l'addio di Walid Cheddira , approdato al Frosinone (via Napoli ), il Bari stringe i tempi per completare e definire l'organico a disposizione di Michele Mignani .

Non solo Fabio Maistro, Ettore Gliozzi e Mattia Aramu, da tempo nel mirino del direttore sportivo Ciro Polito. Il club pugliese - secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - sarebbe pronto ad ingaggiare l'ex attaccante del Palermo George Puscas, in uscita dal Genoa dopo la promozione in Serie A conquistata dalla compagine rossoblù. Contatti in corso tra le parti, con l'obiettivo di arrivare quanto prima alla fumata bianca.