Bari, senti Angelozzi: “Playoff come un Mondiale. Eviterei il Palermo per un motivo”

Primo atto dei playoff promozione.

“È come giocare un Mondiale, con partite che si susseguono una dopo l’altra. Bisogna stare bene al momento giusto”. Parola di Guido Angelozzi. L’ex direttore sportivo del Bari, intervistato ai microfoni de ‘La Repubblica’, si è espresso sui playoff promozione al via oggi per quanto concerne il Girone C di Serie C. “La condizione atletica è fondamentale, certo, ma io credo che ai playoff la cosa più importante sia la testa: vince chi non molla di un millimetro”, sono state le sue parole.

Le tre squadre che si qualificheranno oggi si uniranno proprio al Bari, che entrerà in gioco nel secondo turno e sfiderà al “San Nicola” la peggio classificata. “Chi eviterei? Di sicuro il Palermo, perché per me la tradizione ha il suo peso nel calcio. Io sulla carta non vedo squadre più forti del Bari. Giocatori come Di Cesare e Antenucci, per quanto in avanti con gli anni, possono ancora fare la differenza in gare da dentro o fuori. Speriamo ci sia anche quel pizzico di fortuna che mancò al mio Bari più bello. Auteri? In pochi hanno la sua esperienza in questo campionato. Poteva già essere allenatore del Bari ai miei tempi: pensai a lui perché mi piace il suo modo propositivo di vedere il calcio, poi arrivò Torrente. Una volta con la Nocerina fece venire il mal di testa al mio Bari: sembravano il doppio di noi in campo”, ha concluso Angelozzi.

Palermo, tra Bari e Catania: ecco i possibili incroci in caso di passaggio del turno