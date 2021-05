Palermo, tra Bari e Catania: ecco i possibili incroci in caso di passaggio del turno

“La corsa all’ultimo posto per la Serie B è iniziata”.

Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sul primo atto dei playoff promozione. Sono tre le partite in programma oggi per quanto riguarda il Girone C: Juve Stabia-Casertana, Catania-Foggia e Palermo-Teramo. La compagine rosanero ha due risultati su tre a favore, così come Juve Stabia e Catania. Non sono previsti tempi supplementari.

Le tre squadre che si qualificheranno si uniranno al Bari, quarto in campionato, per quanto concerne il secondo turno. Gli accoppiamenti verranno determinati in base alla classifica, con il Bari che giocherà al “San Nicola” con la peggio classificata, mentre le restanti due si affronteranno in casa della meglio classificata. Anche nel secondo turno si giocherà in gara unica e in caso di parità dopo i 90 minuti, si qualificherà chi vanta il miglior piazzamento.

Il Palermo, se dovessero qualificarsi anche Juve Stabia e Catania, affronterebbe il Bari in trasferta con un risultato su tre a disposizione: la vittoria. Se solo una delle due dovesse accedere al secondo turno, Pelagotti e compagni giocheranno proprio contro una di queste in trasferta (Juve Stabia-Palermo o Catania-Palermo). Se dovessero qualificarsi Casertana e Foggia, i rosanero potrebbero giocare al “Barbera” e con due risultati a favore anche nel secondo turno, in questo caso contro il Foggia.