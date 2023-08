Bari-Palermo, Breda: “Non vedo favoriti, rosa con investimenti importanti. In B…”

Le dichiarazioni rilasciate da Roberto Breda, ex allenatore di Ascoli e Livorno, in visa della prima giornata di Serie B tra Bari e Palermo, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio San Nicola

"I rosanero hanno fatto investimenti importanti. Sono rimasti scottati dallo scorso finale di stagione, è stato un brutto colpo. Ora hanno voglia di rivalsa e rappresentano un temibile avversario. Anche per loro però è tutto da dimostrare. Non vedo favoriti ma una sfida difficile per entrambe le squadre. Brenno ed Edjouma: "E' sempre un'incognita in più. La lingua può essere inizialmente un problema come anche le differenze di cultura e tattica. Però ci sono tanti giocatori che si inseriscono subito. Polito si è sempre mosso bene, portare più innesti in squadra ti può dare un nuovo entusiasmo. Brenno? Il portiere è il suo ruolo, sa cosa guardare".