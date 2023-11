Bari, Nasti: “A Brescia bella vittoria, con Diaw mi diverto. Marino ci consiglia”

Le dichiarazioni di Marco Nasti, attaccante del Bari fresco di successo sul campo del Brescia per uno a due.

Parola a Marco Nasti . L'attaccante del Bari - ai microfoni di TeleBari - ha parlato del suo momento con il nuovo allenatore Marino ed ha commentato il prossimo avversario in Serie B , l' Ascoli di Viali , suo ex tecnico a Cosenza . Di seguito, le parole dell'ex Milan:

"Col Brescia è stata una bella vittoria. Io in coppia con Diaw? Mi diverto sempre con lui, siamo un gruppo forte. Spero di giocare con l'assetto a due punte il più possibile. Possiamo fare molti più gol. Marino ci dà tanti consigli: non sono gli stessi movimenti che chiedeva Mignani. Mi sono aperto al mister. Viali avversario sabato con l'Ascoli? Mi ha fatto esplodere al Cosenza, voglio batterlo a tutti i costi. Noi vogliamo portare a casa risultati per i tifosi, ci fanno gasare".