Bari, Marino: “Cercheremo di fare una grande prova, Ternana cambiata tanto. Diaw out”

"Tutte le partite hanno una importanza notevole, cercheremo di fare una grande prestazione provando a portare a casa il risultato positivo. Loro hanno cambiato tanto, un paio di giocatori nuovi ci saranno. Il sistema di gioco sarà sempre lo stesso, affrontiamo una squadra che nell'ultimo periodo ha fatto abbastanza bene, esprimendo un buon calcio. Dobbiamo essere bravi a leggere la partita alzando il livello d'attenzione senza essere mai superficiali. Acampora e Aramu sono a disposizione, se si allenano bene non vedo perché non debba convocarli. Rinforzo in avanti? Se ancora non è arrivato nessuno è perché la società vuole puntare il profilo più adatto. Mancherà chi deve sostituire Frabotta, visto che non abbiamo ancora Diaw disponibile la priorità è l'attaccante. All'inizio è stato penalizzato dal sistema di gioco. Lui è un giocatore che ama giocare a sinistra, zona in cui abbiamo utilizzato Sibilli. In certe partite gli ho preferito Achik, ma se dovesse rimanere sarei contento".