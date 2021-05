Bari-Foggia, Frattali pronto per il derby: “Loro aggressivi e con qualità. Playoff Serie C? Dico la mia”

Le dichiarazioni dell’estremo difensore dei “Galletti”, Pierluigi Frattali.

Dopo la vittoria esterna conquistata nel match del Massimino di Catania con un netto 1-3, il Foggia si è guadagnato l’accesso al secondo turno dei playoff del Girone C di Serie C. Nella gara di questa secondo step, in programma il prossimo 19 maggio (LEGGI QUI IL CALEDARIO COMPLETO), i “Satanelli” faranno visita al Bari del tecnico Gaetano Auteri per un derby che si preannuncia carico di adrenalina. Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di RadioBari, il portiere del club biancorosso, Pierluigi Frattali, ha parlato in vista della supersfida contro il Foggia nei playoff rinviata per lo slittamento del calendario ratificato dalla Lega Pro.

“Ben venga il derby, conosciamo la rivalità che c’è fra le tifoserie e saremo ancora più motivati. Il Foggia è una squadra molto aggressiva che non ti lascia giocare e sarà una partita difficile. Loro hanno giocatori d’esperienza e due-tre individualità importanti. Due risultati a disposizione? Noi per nostre caratteristiche non siamo capaci di gestire il risultato. Giocheremo per portare i tre punti a casa. Ipotesi campo neutro? Per me si dovrebbe giocare in campo neutro. Non dico i quarti, dove è giusto ci sia un vantaggio. Ma almeno semifinale e finale. Sarebbe più bello”.

