PLAYOFF SERIE C, SECONDO TURNO RINVIATO: LE NUOVE DATE

AGGIORNAMENTO DATE DI CALENDARIO PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 161/L del 12.04.2021, le date Play Off aggiornate come di seguito riportate:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica domenica 09 maggio 2021

2° Turno – Gara unica mercoledì 19 maggio 2021 anziché 12 maggio 2021

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata domenica 23 maggio 2021 anziché 16 maggio 2021

1° Turno – Gara di Ritorno mercoledì 26 maggio 2021 anziché 20 maggio 2021

2° Turno – Gara di Andata domenica 30 maggio 2021 anziché 24 maggio 2021

2° Turno – Gara di Ritorno mercoledì 02 giugno anziché 28 maggio 2021

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata domenica 6 giugno 2021 anziché 01 giugno 2021

Semifinali – Gara di Ritorno mercoledì 09 giugno 2021 anziché 05 giugno 2021

Finale – Gara di Andata domenica 13 giugno 2021 anziché 09 giugno 2021

Finale – Gara di Ritorno domenica 16 giugno 2021 anziché 13 giugno 2021