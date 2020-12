Bari, De Laurentiis: “Serie C infame, esigo i tre punti a Palermo. Servirebbe un po’ di c**o…”

“La serie C è una categoria infame: dobbiamo uscirne a tutti i costi”.

Parola di Luigi De Laurentiis. Diversi sono stati i temi trattati dal presidente del Bari, intervenuto ai microfoni della stampa: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine pugliese, reduce dal pareggio contro la Vibonese, alla sfida in quel di Palermo in programma il prossimo 23 dicembre allo Stadio “Renzo Barbera”. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Natale è un momento di bilanci e i miei due anni e mezzo a Bari hanno tanti aspetti positivi: in un 2020 terribile, siamo riusciti comunque a ripartire, arrivando ad un passo dalla B. Ora bisogna compiere quel passo. La Ternana sta tenendo una media punti ‘folle’, ma noi non molliamo – ha detto De Laurentiis, come riportato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ -. Bisogna lavorare duramente ed il gruppo che si è creato in questa società ha ben chiare le necessità attuali e quelle del prossimo futuro. Certo, servirebbe pure un po’ di sano ‘culo’. Dovremo dare tutto pur di centrare l’obiettivo, fallirlo sarebbe un colpo durissimo. Ma noi siamo qua: nella mia famiglia mi hanno insegnato a vivere le responsabilità in prima persona quando ci si mette la faccia ed il nome”.

PALERMO E PRESSIONI – “Le pressioni della piazza? So quanto ha sofferto Bari nel passato, comprendo lo stato d’animo della gente e proprio a loro sono rivolti i miei programmi: nel 2021 mi piacerebbe lanciare una specialissima campagna abbonamenti e inaugurare il museo per divulgare la storia di questo glorioso club. Ma adesso conta il presente. Volevo nove punti prima della sosta: non potrò essere più accontentato, ma ora ne esigo sei nelle gare con Avellino e Palermo”, ha concluso.

Contro l’Avellino il tecnico Gaetano Auteri dovrà rinunciare a ben sei elementi: gli infortunati Minelli e Citro, gli squalificati Sabbione, De Risio e Montalto (quest’ultimo salterà anche la sfida contro il Palermo) ai quali si aggiunge Andreoni.