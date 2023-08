Bari-Cittadella, Mignani: “Risultato giusto, Nasti? Suo gol un premio. Sul mercato…”

Le parole di Michele Mignani, tecnico del Bari al termine del match, valido per la terza giornata del campionato di Serie B, tra galletti e Cittadella guidato da Edoardo Gorini

Parola a Michele Mignani. Il tecnico del Bari - ai microfoni di RadioBari - ha trattato diversi temi inerenti al match valido per la terza giornata del campionato di Serie B , tra la i galletti ed il Cittadella guidato da Edoardo Gorini. Di seguito, le parole del mister biancorosso.

“Risultato giusto. Giocare contro il Cittadella è sempre difficile – ha proseguito il tecnico -. Siamo stati bravi ad uscire dalla loro pressione nel primo tempo. Nella ripresa è stata un’altra partita e non siamo riusciti a fare quello che avevamo fatto in precedenza. Non siamo stati cattivi nel cercare il raddoppio, è mancata concretezza. Spiace subire un gol allo scadere ma è un nostro demerito visto che la rete è arrivata su palla inattiva”.