Bari, Carrera e la sua previsione: “Allenare i ‘galletti’? Perché no! Questo top club, Serie A o Serie B non conta”

Massimo Carrera, nuovo allenatore del Bari

Il Bari era nel destino di Massimo Carrera, il neo tecnico dei galletti, subentrato all’esonerato Gaetano Auteri, dopo la sconfitta interna rimediata durante l’ultimo turno di Serie C contro la Viterbese. L’ex vice di Antonio Conte è stato scelto personalmente dal patron Aurelio De Laurentiis (LEGGI QUI), per tentare la risalita e ritrovare l’entusiasmo perso nelle ultime giornate di campionato dalla compagine pugliese.

Bari, notte fonda per i biancorossi: Auteri verso l’esonero, ecco chi sarà il nuovo allenatore

In passato Carrera aveva più volte dimostrato apprezzamenti per la piazza biancorossa – “Devo quasi tutto a Bari, sono cresciuto come calciatore e come uomo, lì ho passato cinque anni stupendi. Arrivai in biancorosso grazie a Catuzzi: giocavamo un bel calcio e grazie a lui ho imparato a fare il centrale il fluidificante”.

Bari, notte fonda per i biancorossi: Auteri verso l’esonero, ecco chi sarà il nuovo allenatore

Massimo Carrera aveva già previsto tutto, non nascondendo la tentazione di tornare a Bari, anche in altre vesti – “Allenare il Bari? Perché no! La piazza è fantastica e sta ragionando in grande. In Serie A o in Serie B? Non è questione di categoria se si sta bene in un posto”.