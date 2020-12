Bari, Auteri: “Abbiamo perso due punti, un delitto aver pareggiato. Lucca? Un gol degno del miglior Zico”

Il Palermo frena il Bari: al “Renzo Barbera” la sfida tra rosanero e biancorossi si chiude sull’1-1.

Crivello applaude il Palermo: “Questa classifica non ci si addice, sarà un 2021 diverso. Episodio Odjer? Non posso giudicare”

I pugliesi si sono portati in vantaggio al 45′ del primo tempo grazie a una rete di D’Ursi che ha insaccato da posizione ravvicinata, il pari del Palermo è firmato da una splendida punizione di Lorenzo Lucca. Il tecnico dei Galletti, Gaetano Auteri, al termine del match ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a TeleBari.

Boscaglia: “Il Palermo non gioca con un regista per una ragione. Oggi con il Bari abbiamo dimostrato una cosa”

“Qualche errore lo abbiamo fatto ma complessivamente abbiamo fatto un’ottima partita. Quando crei quattro o cinque situazioni importanti per chiudere la partita queste vanno capitalizzate.Il calcio è fatto così, può capitare di subire il gol del pareggio con un tiro pazzesco. Il nostro demerito è non aver chiuso la partita pur costruendo delle situazioni importanti e palleggiando, gestendo bene le situazioni della gara. Oggi abbiamo perso 2 punti che avremmo meritato ampiamente. Complessivamente abbiamo perso due punti perché abbiamo fatto una gran partita in casa di una squadra forte che abbiamo costretto a subire concedendo poco o nulla. Gol di Lucca? Punizione nata da un contrasto 15 metri fuori dall’area di rigore, lo voglio rivedere. Frattali può fare poco o nulla è partito un missile dritto per dritto all’incrocio. Complimenti a Lucca, neanche il miglior Zico avrebbe calciato così. Avremmo meritato di vincere, è un delitto aver pareggiato”.

LE PAGELLE DI PALERMO-BARI 1-1. Rosa sotto ma Lucca la pareggia col tiro della tigre di Mark Lenders