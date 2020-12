Bari, Antenucci non si abbatte: “La Ternana sta facendo meglio di noi, abbiamo una sola possibilità”

Il Bari e la promozione diretta in Serie B, un qualcosa che al momento sembra davvero complicato.

Il campionato di Serie C ha all’attivo 14 partite, ma la Ternana sta davvero infrangendo ogni tipologia di record abbattendo chiunque gli si presenti davanti. I biancorossi, principali favoriti del girone C, credono però nella complicata rimonta come confermato da Mirko Antenucci ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo trovato una squadra che sta facendo meglio di noi in questo momento quale la Ternana, ma il campionato è lungo. Dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi e cercare di imporci sempre in ogni partita e di vincere, pensiamo alle nostre gare e quello che dovremo fare noi. Poi vedremo. La cosa importante è seguire il mister al massimo e ognuno di noi deve metterci il 110% ogni volta. Serie C su Sky? Sono contento di questa novità, felice anche per chi seguirà le partite dato che ci sarà grande qualità in tal senso”.