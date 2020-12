Serie C, 15a giornata: il Palermo torna su Sky, la gara contro la Casertana in pay-per-view

Il Palermo torna su Sky.

I rosanero nella giornata di domenica affronteranno al ‘Renzo Barbera’ la Casertana dopo la sconfitta esterna subita in casa del Foggia. Gli uomini di Roberto Boscaglia in campo per il riscatto, con i tifosi rosanero che qualora lo gradissero potranno godere della sfida sulla piattaforma satellitare. C’è da sottolineare che tutte le gare trasmesse nel week-end, parliamo di una selezione di 15 gare, saranno in pay per view ossia dovranno essere acquistate. Non importa avere l’abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport, per guardare il match sul proprio decoder servirà acquisirlo. Il prezzo stabilito è di 4,99 euro, questa la quota che bisognerà pagare per ogni singolo incontro.